Liebe AGDT-Mitglieder,

der neue Mitglieder-Bereich – ausschließlich zugänglich für unsere Mitglieder – steht für Sie bereit. Hier haben Sie als AGDT-Mitglied die Möglichkeit, auf exklusive Vorträge zuzugreifen. Nutzen Sie außerdem unsere bereitgestellten Vorlagen und internen Protokolle. Auch mögliche Interessenskonflikte können unsere Mitgliedern exklusiv einsehen.

Neu: Das Mitgliederregister

Des weiteren haben Sie – als AGDT-Mitglied – die Möglichkeit, sich in unserem gemeinsamen Mitgliederregister einzutragen und so an der fachlichen Kommunikation zwischen den einzelnen Mitgliedern teilzunehmen.

Wenn Sie an diesem Austausch interessiert sind und Ihre Kontaktdaten für andere Mitglieder bereitstellen wollen, so bitten wir Sie, sich hier einzutragen. Das Mitgliederregister wird von der AGDT regelmäßig aktualisiert und den Mitgliedern exklusiv als Download (PDF) zur Verfügung gestellt.

Sie können sich selbstverständlich auch jederzeit wieder aus diesem Mitgliederregister austragen lassen.

Wir werden Sie in den nächsten Tagen anschreiben und Ihnen damit die Möglichkeit geben, dass Sie Ihren persönlichen Account aktivieren.

Bei Rückfragen sprechen Sie uns an!