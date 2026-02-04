SPECTRUM – das Schulungs- und Behandlungsprogramm

zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM)

SPECTRUM, das strukturierte Schulungs- und Behandlungsprogramm zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) für Menschen mit Diabetes, wurde im November 2024 durch das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) als verwendungsfähig für Erwachsene im DMP Diabetes Typ 1 sowie für insulinpflichtige Erwachsene im DMP Diabetes Typ 2 anerkannt.

Im Januar 2026 wurde das Schulungsprogramm SPECTRUM zusätzlich für die Kinder- und Jugenddiabetologie akkreditiert. Damit steht nun auch für Kinder und Jugendliche ein strukturiertes, evaluiertes CGM-Schulungsprogramm zur Verfügung, das den qualitativen Anforderungen an eine moderne Diabetesschulung entspricht.

Mit der BAS-Anerkennung von SPECTRUM wird die Bedeutung eines standardisierten und evaluierten Schulungskonzepts für den erfolgreichen Einsatz der kontinuierlichen Glukosemessung unterstrichen.

Eine technische Einweisung durch Hersteller oder Lieferanten ist für die Nutzung von CGM-Systemen notwendig, jedoch nicht ausreichend für eine nachhaltige und sichere Therapie­anwendung. Gleiches gilt für eine reine Anleitung zur Selbstanwendung.

Erst die strukturierte CGM-Schulung durch dafür qualifizierte Mitglieder des diabetologischen Behandlungsteams vermittelt die notwendigen Kompetenzen für ein effektives Selbstmanagement und eine sichere Nutzung der CGM-Technologie im Alltag.

Die Akkreditierung der SPECTRUM Schulung macht den Weg frei für eine Vergütung der Schulung.

Wir danken allen engagierten Mitstreitern der AGDT, die sich für diesen Erfolg eingesetzt haben.